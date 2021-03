Matéria publicada em 14 de março de 2021, 14:00 horas

Volta Redonda – Policiais militares apreenderam na noite do último sábado (13), em Volta Redonda, farto material entorpecente, além de uma pistola e munições, dentro de um apartamento no bairro São Sebastião. O caso foi registrado na 93ª DP.

Ao todo, foram encontrados uma pistola 9 milímetros; 53 munições; 1,2 kg de pasta base de cocaína; 669 gramas de maconha; 13 mil tubos para acondicionar entorpecentes; duas placas de colete balístico; uma capa de colete balístico, além de uma máquina de cartão e um liquidificador.

De acordo com a PM, os agentes faziam buscas por suspeitos envolvidos no confronto armado que aconteceu no bairro, no dia 9 de março, entre suspeitos de tráfico e policiais do 33º BPM (Angra dos Reis). Durante a ação, a PM recebeu informações que indicavam que dentro do imóvel, haveria material do tráfico. Chegando ao local, vários suspeitos fugiram para uma área de mata, deixando todo material para trás.

A porta do apartamento estava parcialmente aberta e, durante buscas, todo material foi encontrado em cima de uma mesa. Os itens apreendidos foram entregues na delegacia de Volta Redonda.