PM apreende drogas com a descrição ‘Mata Coronavírus’ em Barra Mansa

Matéria publicada em 2 de abril de 2020, 10:06 horas

Barra Mansa – Policiais do 28º BPM apreenderam drogas com a descrição ‘Mata Coronavírus’ na madrugada desta quarta-feira, 01, na Rua Eduardo Junqueira, no Centro de Barra Mansa. Ao todo, 311 pinos de cocaína, além de oito sacolés da mesma droga foram encontrados.

A apreensão foi possível após a PM receber denúncia sobre a chegada da droga no endereço por volta das 1h. Após patrulhamento, os policiais conseguiram avistar alguns suspeitos de tráfico – a quantidade não foi divulgada – no endereço, que após notarem a presença da polícia, fugiram.

Um dos suspeitos foi identificado e seria gerente do tráfico no local. A PM afirma que durante a perseguição, o suspeito foi visto pulando um barranco na linha férrea, próximo ao Fórum, arremessando uma sacola de cor preta contendo todo o material apreendido. Ninguém foi preso. A ocorrência foi registrada na 90ª DP (Barra Mansa).