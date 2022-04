PM apreende drogas com dois suspeitos no Ano Bom, em Barra Mansa

Matéria publicada em 25 de abril de 2022, 17:07 horas

Barra Mansa- Dois jovens, ambos de 19 anos, foram abordados no último domingo, dia 24, por policiais do 28º BPM (Batalhão da Polícia Militar), no Ano Bom, em Barra Mansa. De acordo com a PM, ao vasculharem o local onde os rapazes estavam, eles encontraram uma sacola com 31 pinos de cocaína, além de um aparelho celular e R$ 85 junto a um dos jovens.

Os dois foram presos e levados para a 90ª DP (Barra Mansa).