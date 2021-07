PM apreende drogas dentro de bar em Vassouras

Matéria publicada em 12 de julho de 2021, 08:01 horas

Vassouras – Policiais militares do 10º Batalhão apreenderam, na noite de domingo (11), dez embalagens com cocaína dentro de um bar localizado no bairro Residência, em Vassouras. Todo material foi entregue na 95ª DP, local onde a ocorrência foi registrada.

Segundo a PM, a apreensão foi possível durante patrulhamento. A PM afirma que diversas pessoas foram revistadas durante abordagem e nada de ilícito foi encontrado, porém, em cima de uns engradados de cerveja, foi encontrada uma sacola plástica com todo material; ninguém assumiu a posse dos entorpecentes.

Após a constatação, a proprietária do estabelecimento foi encaminhada para delegacia para medidas cabíveis. A mulher foi ouvida como testemunha e liberada. Os entorpecentes permaneceram apreendidos.