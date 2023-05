PM apreende drogas durante ação no Mutirão, em Resende

Matéria publicada em 31 de maio de 2023, 10:26 horas

Ação da polícia busca combater estratégia do tráfico de prejudicar iluminação pública

Na noite desta terça-feira (30), Policiais do 37º Batalhão da Polícia Militar (BPM), em Resende, apreenderam mais de 160g de crack, cocaína e maconha no bairro Mutirão.

Os agentes atenderam a uma ocorrência, depois de receberem denúncias de que suspeitos estariam atirando contra lâmpadas de postes de iluminação pública na Rua Bonyer Lopes, onde foi identificado quatro postes danificados.

Os suspeitos fugiram ao avistarem a viatura da PM, deixando para traz duas sacolas com 98 trouxinhas de maconha, 92 pedras de crack e 19 pinos de cocaína. A ocorrência foi registrada na 89ª DP.

Policiais do 37º BPM têm realizado ações de combate à estratégia das organizações criminosas na localidade, de dificultar o acesso da polícia através do corte de energia elétrica e iluminação nas vias públicas.

Em 20 de maio, um homem de 46 anos foi preso ao confessar ser o responsável por desligar as luzes dos postes de energia do bairro Mutirão a mando do tráfico local.