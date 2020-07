PM apreende drogas durante operação no Morro do Carmo, em Angra dos Reis

Matéria publicada em 9 de julho de 2020, 08:27 horas

Angra dos Reis – Policiais militares do 33º BPM apreenderam 21 pacotes de cocaína, 104 tiras de maconha, 228 pedras de crack, 17 munições calibre 762, uma farda camuflada, duas bases de rádio e um rádio transmissor, durante uma operação de ocupação no Morro do Carmo, no Centro de Angra, na quarta-feira (08).

Segundo os militares, diversas denúncias sobre tráfico de drogas no local foram encaminhadas pelo Disque Denúncia (0300 253 1177) e, com essas informações, conseguiram apreender todo o material. A ocorrência foi registrada na 166ª DP.