PM apreende drogas durante patrulha em Barra do Piraí - Diário do Vale

Matéria publicada em 3 de fevereiro de 2023, 16:07 horas

Barra do Piraí – Policiais do 10° Batalhão de Polícia Militar apreenderam 210 tubos de cocaína e 70 tiras de maconha na manhã desta sexta-feira (3). Ação foi realizada durante patrulha na Rua Etelvino Carlos Fonseca, no bairro Areal, em Barra do Piraí.

Segundo os policiais, um homem com um saco preto foi avistado pelos agentes durante patrulha. Os policiais se aproximaram do suspeito para emboscá-lo, mas ele conseguiu fugir por uma área de mata. Após vasculharem a região, a polícia encontrou o saco preto contendo o material. Os entorpecentes foram encaminhados para a 88ª DP, onde o caso foi registrado.