PM apreende drogas e detém suspeito em praça do distrito Ipiabas, em Barra do Piraí - Diário do Vale

PM apreende drogas e detém suspeito em praça do distrito Ipiabas, em Barra do Piraí

Matéria publicada em 5 de janeiro de 2023, 10:26 horas

Um homem foi preso na noite de quarta-feira (4), na Praça Irineu Mendonça, mais conhecida como Praça do Avião, no distrito Ipiabas, em Barra do Piraí.

Agentes do 10º Batalhão da Polícia Militar chegaram ao local após receberem denúncias que apontavam tráfico de drogas na Vila Pêgas – área central da localidade. Ao ser abordado pelos policiais, o suspeito disse que possuía drogas para consumo próprio, mas foram encontrados dez pinos de cocaína cheios e outros sete vazios, além de R$80.

Após ser informado sobre as denúncias, o homem confessou que estava a serviço do tráfico e que haveria uma quantidade maior de drogas em sua casa. Na residência, foram apreendidos 25 pinos de cocaína, 40 invólucros de maconha prensada e mais R$162.