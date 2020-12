PM apreende drogas e dinheiro em Resende

Matéria publicada em 3 de dezembro de 2020, 09:36 horas

Resende – Um homem, que não teve a idade divulgada, foi detido por policiais militares do 37° BPM na quarta-feira, dia 02, na Avenida Duque de Caxias, no bairro Novo Surubi, em Resende, após ser flagrado com drogas e certa quantia em dinheiro após denúncia de tráfico.

A PM não informou detalhes sobre a ocorrência, registrada na 89ª DP (Resende).