PM apreende drogas e munições com suspeito de tráfico

Matéria publicada em 16 de agosto de 2020, 08:19 horas

Barra Mansa – A Polícia Militar prendeu um jovem de 18 anos, suspeito de tráfico de drogas. A operação ocorreu no bairro São Sebastião, em Barra Mansa, no sábado, dia 15.

Os policiais receberam informações sobre a venda de entorpecentes na Rua Milton Mariana de Lima. Ao chegarem no local, identificaram um suspeito com as mesmas características passadas na denúncia.

O jovem foi abordado e com ele foram encontrados cinco pinos de cocaína. Em seguida, os policiais foram até a casa do suspeito, onde foram encontradas mais drogas e munições. No total, a PM apreendeu 38 gramas de cocaína, 12 munições de pistola calibre 380, rádios comunicadores e material do tráfico.