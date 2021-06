PM apreende drogas e revólver em Mendes após denúncia

Matéria publicada em 15 de junho de 2021, 10:34 horas

Um homem foi detido; ocorrência foi registrada na 97ª DP

Mendes – Policiais militares do 10º Batalhão apreenderam, na noite de segunda-feira (14), em Mendes, material do tráfico após denúncia anônima. A ação, que também resultou na detenção de um homem, foi registrada na 97ª DP.

Ao todo, foram apreendidos 06 pinos de cocaína, 14 invólucros de maconha e um revólver calibre 22 com a numeração raspada.

Segundo a PM, a denúncia dava conta que um casal, armado, estaria vendendo drogas na Rua José Fontes, no bairro Cruzeiro. A informação também indicava que entorpecentes estariam escondidos em área de mata, no endereço. Cientes, PMs abordaram o suspeito e após revista pessoal, encontraram um tablete de maconha e um pino plástico com cocaína. Após buscas no local, o restante do material foi encontrado.

O homem foi encaminhado para delegacia de Mendes, onde foi autuado no Art. 28 da lei 11343/06 (Posse e Uso de Drogas). Os entorpecentes, além da arma, permaneceram apreendidos na delegacia. A PM não informou se o suspeito permaneceu preso, e se a suspeita citada na denúncia foi encontrada.