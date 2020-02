PM apreende drogas e uma moto em área usada para embalar drogas

Matéria publicada em 20 de fevereiro de 2020, 08:03 horas



Barra Mansa – Policiais militares do 28º Batalhão apreenderam farta quantidade de drogas, uma motocicleta e os documentos do veículo, na noite desta quarta-feira, dia 20, em Barra Mansa. A operação ocorreu no final da Rua São Pedro, no bairro São Judas.

Os policiais receberam informações sobre quatro pessoas que estavam em um ponto de mata, embalando drogas para venda no varejo, em uma área acessada pela Rua São Pedro. Sete policiais tentaram montar um cerco, mas os bandidos conseguiram fugir ao perceberem a aproximação.

No entanto, eles deixaram para trás 1000 pinos vazios para endolação de cocaína, 146 pinos cheios de cocaína, uma bolsa contendo aproximadamente 350 gramas da droga, um celular, uma moto CG 150, uma carteira contendo cartão do SUS ,CPF e identidade.

Todo material foi levado para a delegacia, onde foi constatado que o documento encontrado pertence a um conhecido integrante de facção criminosa em ação na cidade. O homem, segundo a Polícia Militar, tem passagem por Receptação e furto de veículos.