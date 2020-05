PM apreende drogas em ações no Parque Mambucaba e Nova Angra

Matéria publicada em 3 de Maio de 2020, 19:22 horas

Angra dos Reis – Em duas ações realizadas na noite de sábado (2), em Angra dos Reis, uma pessoa foi presa por suspeita de tráfico de drogas, e foram apreendidos entorpecentes. As investidas policiais ocorreram nos bairros Parque Mambucaba e Nova Angra.

Os agentes chegaram as essas localidades, após receberem informações do Disque Denúncia (0300 253 1177).

No Parque Mambucaba, foi detido um homem, na Rua Novo Horizonte. Com ele, foram apreendidos 45 pinos de cocaína.

Já no bairro Nova Angra, um grupo de homens abandonaram 73 pinos de cocaína e 24 frascos de cheirinho da lolo. Ninguém foi preso no local.

As duas ações da PM foram registradas na 166 DP (Angra dos Reis).

O Disque Denúncia solicita a população de Angra do Reis que continue denunciando atividades criminosas através do telefone 0300 253 1177 (custo de ligação local) ou pelo aplicativo “Disque Denúncia RJ” para celulares, onde é possível enviar fotos e vídeos, sempre com a garantida do anonimato.