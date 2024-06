PM apreende drogas em Barra do Piraí

Barra do Pirai – Agentes do 10º Batalhão de Polícia Militar apreenderam drogas no bairro Vargem Grande, em Barra do Piraí. Um jovem de 18 anos e um adolescente de 16 anos foram apreendidos.

Policiais militares foram até a Travessa Ferreira Neto em posse de informações sobre tráfico na localidade. Eles foram encontrados em um imóvel, onde o jovem autorizou a entrada. Após uma revista, foram encontrados 60 pinos de cocaína, 38 sacolés de cocaína, R$ 100 em dinheiro e materiais para embalagem.

A dupla foi encaminhada para a 88ª DP, para registro da ocorrência.