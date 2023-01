PM apreende drogas em Barra Mansa - Diário do Vale

Matéria publicada em 8 de janeiro de 2023, 08:04 horas

Barra Mansa – Agentes do 28º Batalhão de Polícia Militar apreenderam na tarde deste sábado, 7, drogas no bairro Getúlio Vargas em Barra Mansa.

A equipe estava no local, quando recebeu uma denúncia de que dois homens estariam traficando na área, próximo a um escadão. A denúncia ainda dizia que a droga ficava escondida no mato ao lado do escadão e que só era retirada em caso de venda.

Ao chegarem no escadão, ninguém foi encontrado. Após uma revista pelo local, foi encontrada uma sacola preta com 60 pinos de cocaína.

O registro da ocorrência foi feira na 90ºDP.