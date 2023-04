PM apreende drogas em Mangaratiba

Matéria publicada em 18 de abril de 2023, 09:17 horas

Mangaratiba – Policiais do 33º BPM apreenderam nesta segunda-feira (17), cocaína e maconha, em patrulhamento na estrada da Petrobrás, no Cantagalo, em Conceição de Jacareí, em Mangaratiba. Os agentes avistaram um homem em atitude suspeita e fizeram a abordagem. Com ele foram encontrados 15 sacolés de cocaína, 08 pinos de cocaína, 04 tiras de maconha, 02 trouxinhas de maconha e 01 pino de maconha. O material apreendido foi levado para a 165º DP.