PM apreende drogas em Penedo

Matéria publicada em 24 de abril de 2021, 13:09 horas

Material foi encontrado na Rua Alameda B, durante patrulhamento; um homem, de 41 anos, foi detido

Itatiaia – Policiais do 37º Batalhão apreenderam cinco unidades de maconha nessa sexta-feira, dia 23, em Penedo. Durante a ação, um homem, de 41 anos, foi detido. O caso foi registrado na 99ª DP (Itatiaia).

Segundo a PM, o flagrante foi possível após agentes, que faziam patrulhamento na Rua Alemeda B, avistarem dois homens em atitude suspeita. A PM informou que um deles, de 23 anos, já identificado, fugiu ao notar a presença da Polícia Militar e dispensou uma sacola com todo material. Após buscas, ele não foi encontrado.

Foi destacado na ocorrência, que o segundo suspeito, de 41 anos, relatou que estava no local para comprar entorpecentes do suspeito foragido. O homem e a droga foram encaminhados para delegacia da cidade. Após apresentação ao delegado de plantão, o homem foi enquadrado no Art 28 da lei 11.343/06 (Uso de drogas), foi ouvido e liberado. O material após periciado constatou ser 13,7 g de maconha.

Outro casoÂ

Um jovem, de 17 anos, foi detido pela Polícia Militar nessa sexta-feira, dia 23, em Resende, suspeito de tráfico de drogas. Durante a ação, que aconteceu na Rua das Palmeiras, no bairro Cidade Alegria, 138 sacolés de maconha, 105 pinos de cocaína e 30 pedras de crack, foram apreendidos. A ocorrência foi encaminhada para 89ª DP.

A PM informou que fazia patrulhamento pelo endereço, quando avistou o suspeito com uma sacola em uma das mãos; momento em que foi flagrado jogando a sacola dentro de um apartamento. Os agentes estiveram no local e, com autorização da proprietária do imóvel, fizeram buscas e encontraram a sacola, supostamente jogada pelo suspeito.

Após buscas, o jovem foi localizado e, segundo a PM, na presença da mãe, confessou que o material era de sua propriedade. O rapaz foi encaminhado para delegacia de Resende, onde foi autuado no Art 33 da Lei 11343/06 (Tráfico de Drogas), onde permanece apreendido, por suspeita de tráfico.