PM apreende drogas em Vassouras após denúncia anônima

Matéria publicada em 4 de junho de 2021, 11:02 horas

Três homens, de 31, 29 e 24 anos, foram detidos por posse e suspeita de tráfico

Vassouras – Policiais militares do 10º Batalhão apreenderam, no início da noite de quinta-feira (03), 44 sacolés de cocaína e 220 trouxinhas de maconha na Rua Pio XII, no bairro Residência, em Vassouras. Além da apreensão, três homens, de 31, 29 e 24 anos, foram detidos por posse e uso, além de suspeita de tráfico. O caso foi registrado na 95ª DP (Vassouras).

Segundo consta na ocorrência, o flagrante foi possível após denúncia de tráfico na localidade. Cientes, durante patrulhamento, os agentes avistaram os suspeitos sentados em um banco e, ao serem abordados, nada de ilícito foi encontrado. A PM informou que 04 invólucros de cocaína foram encontrados próximo ao local da abordagem e que um dos suspeitos assumiu ser proprietário da droga.

Durante novas buscas, mais material entorpecente foi localizado. Após o flagrante, o trio foi encaminhado para delegacia de Vassouras e, de acordo com a PM, todos os suspeitos foram enquadrados nos artigos 28 (posse e uso) e 33 (tráfico) da Lei 11.343/06, devido nenhum deles assumir a posse de todo material. Após assinarem termo circunstanciado, os suspeitos foram liberados. Todo material permaneceu apreendido para perícia.