PM apreende drogas em Vassouras após fuga de suspeito de tráfico

Matéria publicada em 8 de junho de 2021, 12:02 horas

Vassouras – Policiais militares do 10º Batalhão apreenderam, na tarde de segunda-feira (7), farto material entorpecente em Vassouras. Ao todo, 80 sacolas pequenas de cocaína e 223 trouxinhas de maconha foram encontradas dentro de uma mochila após fuga de um suspeito, não identificado, na Rua Otaciano Mota, no bairro Residência, durante patrulhamento. Todo material foi entregue na 95ª DP, local onde a ocorrência foi registrada.

Segundo a PM, testemunhas relataram que o suspeito, que chegou a ser perseguido ao ser visto enquanto abandonava a mochila, já foi preso por suposto envolvimento com tráfico de drogas.

Outro caso

Em outra ocorrência, também nessa segunda-feira, dia 7, policiais do mesmo batalhão apreenderam 242 pinos de cocaína e um aparelho celular, após denúncia de tráfico na RJ-145, no bairro Chalet, em Barra do Piraí. Na ocasião, um homem de 28 anos foi detido. A ocorrência foi encaminhada para 88ª DP.

Segundo a PM, a informação dava conta que o suspeito teria, supostamente, recebido todo material de uma mulher – não identificada – que havia chegado da cidade do Rio de Janeiro. O suspeito, conduzido para delegacia de Barra do Piraí, foi autuado no Artigo 33 da Lei 11.346/06 (Tráfico de Drogas), onde permanece preso.