Barra Mansa – Na manhã deste domingo (19), a Polícia Militar realizou a busca e apreensão de 334 pinos de cocaína, após receber denúncia. A operação foi realizada pelo Departamento de Polícia Ostensiva (DPO) de Rialto no bairro Roberto Silveira (Várzea da Oficina). A droga estava localizada entre às margens do córrego Bocaininha e o Pontilhão da Linha Férrea.

