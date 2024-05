PM apreende drogas no ‘Beco do Fê’ em Paraty

Quando a PM chegou, pessoas ameaçaram danificar as viaturas, mas com a aproximação dos agentes, todos deixaram o local. Todo material encontrado foi encaminhado para a 167ª Delegacia de Polícia, onde o caso foi registrado.

Paraty – A Polícia Militar realizou, na tarde deste sábado (18), uma apreensão de drogas no bairro Ilha das Cobras, em Paraty. Duzentos e cinquenta e três sacolés de cocaína, treze trouxas de maconha, cinco pedras de crack e uma balança de precisão foram encontrados na Rua Vinte e Um de Abril, no local conhecido como ‘Beco do Fê’.