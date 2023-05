PM apreende drogas no Boa Vista II, em Barra Mansa

Matéria publicada em 30 de maio de 2023, 12:32 horas

Apreensões aconteceram entre segunda (29) e terça-feira (30)

Barra Mansa – Policiais da 2ª Companhia do 28º Batalhão da Polícia Militar (BPM) apreenderam na manhã desta terça-feira (30) uma quantidade de drogas, ainda a ser contabilizada, após receberem denúncia de que uma residência no bairro Boa Vista II, em Barra Mansa, estaria sendo usada como local de armazenamento de drogas que seriam vendidas na localidade. No endereço, que não foi divulgado, os agentes encontram a residência aberta e desabitada, e as drogas no interior. A ocorrência foi registrada na 90ª DP, em Barra Mansa.

Na noite desta segunda-feira (29), agentes da 2ª Companhia do 28º Batalhão da Polícia Militar (BPM) já haviam apreendido 146 pinos de cocaína em busca na Rua Vereador Carlos Elias Curte, no bairro Boa Vista II, em Barra Mansa. Durante a ação, dois jovens, de 22 e 21 anos, que tentaram fugir junto com outros suspeitos, foram presos e autuados por crime de tráfico de drogas, mas irão responder em liberdade. De acordo com a PM, os jovens teriam alegado ser usuários de droga.