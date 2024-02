Volta Redonda – Policiais militares apreenderam na noite deste sábado (17), drogas no bairro Coqueiros, em Volta Redonda. Uma pessoa foi presa.

Agentes foram até o local, após receberem informações de que estariam traficando no bairro. No local, abordaram um suspeito e com ele foi encontrado todo o material. Durante a condução, ele chegou a tentar fugir e acabou se machucando, tendo de ser levado para o hospital.

A ocorrência foi registrada na 93ª DP.