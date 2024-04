PM apreende drogas no Jardim Cidade do Aço

Volta Redonda – Agentes do 28º Batalhão de Polícia Militar apreenderam, nesta quinta-feira (25), 106 pinos de cocaína, 44 dolas de maconha e 10 pedras de crack na Rua Frei Henrique Soares, no bairro Jardim Cidade do Aço, em Volta Redonda.

