PM apreende drogas no Morro da Conquista

Matéria publicada em 19 de maio de 2022, 12:04 horas

Volta Redonda e Barra Mansa– Policiais militares aprenderam drogas na quarta-feira (18) no Morro da Conquista, no bairro Santo Agostinho, em Volta Redonda. Uma pessoa foi presa suspeita de tráfico de entorpecente.

Foram apreendidos 79 pinos de cocaína, cinco pedras de crack, 19 tiras de maconha, 62 pedaços da mesma droga e R$ 59. O suspeito e material foram levados para a Delegacia de Volta Redonda.

Mais drogas

A outra investida da PM, ocorrida no mesmo dia, foi na Rua Eduardo Junqueira, no Centro Barra Mansa, onde um jovem foi detido com 35 pinos de cocaína e R$ 45. O rapaz foi levado para a Delegacia de Barra Mansa.