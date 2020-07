PM apreende drogas, pistola e réplica de fuzil em Volta Redonda

Matéria publicada em 15 de julho de 2020, 12:23 horas

Material foi encontrado com suspeitos de tráfico de drogas no bairro Água Limpa, na manhã desta quarta-feira, dia 15

Volta Redonda – Cinco homens, suspeitos de tráfico de drogas, foram detidos por policiais militares na manhã desta quarta-feira (15), na Rua Rio Araguaia, no bairro Água Limpa, em Volta Redonda. Uma pistola calibre 9mm com dois carregadores, 24 munições do mesmo calibre, além de uma réplica de fuzil, 54 pinos de cocaína e uma sacola contendo pó branco, aparentando ser cocaína foram apreendidos.

Segundo as primeiras informações, os agentes estiveram no local após denúncia de tráfico e após cerco, conseguiram localizar os suspeitos e apreender todo o material. Todos foram encaminhados para a 93ª DP (Volta Redonda). A ocorrência segue em andamento.