PM apreende dupla com 1,9 mil pedras de crack em Barra do Piraí

Matéria publicada em 2 de junho de 2022, 08:16 horas

Barra do Piraí – Policiais militares apreenderam na quarta-feira (1), 1,9 mil pedras de crack e 449 pinos de cocaína em Barra do Piraí. Os entorpecentes estavam com dois homens na localidade conhecida como “Curral da Grota do Neném”.

Um denúncia anônima de venda de entorpecente levou os PMs ao local das prisões. Os suspeitos tentaram fugir em direção ao bairro Maracanã, mas foram perseguidos e capturados.

Eles foram levados, junto com as drogas, para a Delegacia de Barra do Piraí, onde foram indiciados por tráfico de drogas e associação para o tráfico.