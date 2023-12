Barra do Piraí – A Polícia Militar apreendeu na noite desta quarta-feira (20) um dos suspeitos de terem participado da tentativa de homicídio contra um policial militar na terça-feira (19). A apreensão aconteceu no bairro São Luiz. Em operação no município, os agentes receberam denúncias sobre o paradeiro do suspeito e se deslocaram até o endereço fornecido. O adolescente foi encaminhado à 88ª Delegacia de Polícia, onde está à disposição da Justiça.