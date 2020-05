PM apreende em Resende menor por assalto a residência em Penedo

Matéria publicada em 10 de Maio de 2020, 11:58 horas

Flagrante aconteceu no sábado, dia 09, no bairro Nova Alegria, momentos após a fuga no carro das vítimas

Resende – Um jovem, de 17 anos, foi apreendido por policiais militares do 37º BPM no sábado, dia 09, na Rua Izaura Afonso Costa Ribeiro, no bairro Nova Alegria, em Resende, suspeito de participar de um assalto, acompanhado de outro menor, à uma residência em Penedo, em Itatiaia, no mesmo dia.

De acordo com a ocorrência da PM, divulgada neste domingo, dia 10, vários aparelhos eletroeletrônicos foram levados do imóvel. Após a ação, os adolescentes fugiram num veículo modelo Cruze, abandonado momentos depois na Rua Altamiro O’rely, no bairro Vila Julieta, em Resende.

Durante patrulhamento, um dos menores foi encontrado e reconhecido pela PM, e, durante abordagem, confessou participação, entregando um dos celulares levados durante o roubo. Após o flagrante, o menor foi encaminhado para a 99ª DP (Itatiaia), e foi reconhecido pelas vítimas, que identificaram o segundo envolvido por uma fotografia.