PM apreende drogas de ‘laboratório do tráfico’, em Angra

Angra dos Reis – A Polícia Militar realizou, nesta terça-feira (25), uma apreensão de drogas em Angra dos Reis. A operação teve o objetivo de localizar um laboratório do tráfico, acampamento clandestino que funcionava no Morro da Glória. Foram apreendidos 720 pinos de cocaína no local, um total de 1,5 quilos da droga, gerando um prejuízo de R$ 20 mil ao tráfico.

