PM apreende entorpecentes e prende dois suspeitos em Volta Redonda

Barra Mansa – Agentes do Grupamento de Ações Táticas I do 28º Batalhão da Polícia Militar prenderam, na tarde desta segunda-feira (28), dois homens suspeitos da prática do tráfico de drogas no bairro Vila Brasília, em Volta Redonda. A PM recebeu denúncias a respeito dos suspeitos armados no local.

Ao chegarem ao endereço indicado, os agentes realizaram um cerco e conseguiram deter dois suspeitos, ainda não identificados oficialmente. Durante a abordagem, os policiais encontraram 216 pinos de cocaína, 44 tiras de maconha, 75 pedras de crack, 18 frascos de loló, cerca de 5kg de pasta base de cocaína, além de um rádio comunicador, uma balança de precisão, aproximadamente 4 mil pinos vazios para embalar drogas e R$ 39 em dinheiro.

Os suspeitos e todo o material foram encaminhados à 93ª Delegacia de Polícia para registro da ocorrência.