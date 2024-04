PM apreende espingarda, revólver e garruchas em Barra do Piraí

Barra do Piraí – Policiais militares apreenderam armas e munições em dois endereços no município de Barra do Piraí, neste sábado (6). O armamento pertencia a um homem registrado como Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador (CAC) que havia morrido recentemente.

Segundo apurado pela reportagem, os agentes do 10º Batalhão de Polícia Militar foram até a Rua Abel Fernandez de Farias, no distrito de Ipiabas, após receberem informações sobre transporte ilegal de armas. No local, os policiais fizeram contato com os moradores, que permitiram a entrada dos agentes. No endereço foram encontradas uma espingarda calibre 28, uma garrucha, 12 munições calibre 38 e seis munições calibre 32.

Durante as buscas, os PMs foram informados que haveria mais armas em uma casa no bairro Caieira São Pedro, onde foram encontrados um revólver calibre 22, uma garrucha, 29 munições calibre 38 e quatro munições calibre 32. No local, os agentes foram informados sobre todo o armamento pertencer ao membro da família que estava registrado como CAC e que havia morrido recentemente.

Os parentes do caçador informaram também que as armas estavam sendo reunidas para que os familiares pudessem se orientar sobre o destino de todo o armamento.

O material e os moradores foram levados à 88ª DP. Os fatos foram apurados com os envolvidos e as armas permaneceram apreendidas.