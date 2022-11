PM apreende fuzil 556, pistola e drogas em Angra - Diário do Vale

Matéria publicada em 14 de novembro de 2022, 20:34 horas

PMs realizavam patrulhamento no Morro da Caixa D’Água, quando foram recebidos a tiros; dois suspeitos ficaram feridos; vídeo

Dois suspeitos de tráfico ficaram feridos depois de iniciarem um ataque contra agentes do 33° Batalhão de Polícia Militar de Angra dos Reis no fim da tarde desta segunda-feira, dia 14, no Morro da Caixa D’Água. Os PMs, que pertencem ao Grupamento de Ações Táticas (GAT), realizavam patrulhamento na comunidade quando foram recebidos a tiros.

Durante o tiroteio, os dois homens, que ainda não tiveram suas identidades reveladas, foram baleados e depois socorridos para o Hospital Municipal de Japuiba.

Com os suspeitos, os agentes encontraram um fuzil calibre 556, uma pistola e uma certa quantidade de drogas. O Morro da Caixa D’Água é área de atuação da facção criminosa Comando Vermelho (CV).