PM apreende granada e 3 mil pedras de crack em Resende - Diário do Vale

Matéria publicada em 18 de fevereiro de 2023, 14:11 horas

Resende – Agentes do 37º Batalhão de Polícia Militar apreenderam uma granada e três mil pedras de crack no final da tarde desta sexta-feira (17), em Resende. A equipe estava no bairro Novo Surubi verificando denúncia, onde uma testemunha afirmou ter visto uma granada, em um terreno próximo a uma área de mata.

Após realizar uma busca, foram encontradas duas mochilas contendo a droga, uma balança, um celular, um caderno de anotações do tráfico, duas bases de rádio e material para embalagem. Quando perguntada sobre quem teria abandonada o material no terreno, a testemunha afirmou não saber.

O material foi encaminhado para a 89ª DP, onde foi feita a ocorrência.