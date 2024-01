PM apreende granada, munições e drogas em Volta Redonda

Volta Redonda – Policiais militares, com informações fornecidas pelo Disque Denúncia (2253-1177), apreenderam na noite desta quarta-feira (17), na Rua H, no bairro Vila Brasília, em Volta Redonda, uma granada, munições e drogas que estavam sendo comercializadas na região.

Guarnição de GAT de 1ª CIA foram até o local após receberem as informações de que criminosos estariam preparando drogas para o consumo no endereço. Os agentes perceberam que um traficante não identificado fugiu ao notar a aproximação da equipe, não sendo possível alcançá-lo. Após verificação no terreno, foi encontrado um granada, 16 munições calibre 9mm intactas, uma colmeia para munições, 140 sacolés de cocaína, 206 papelotes de maconha, uma sacola contendo aproximadamente 500g de cocaína, 220 pedras de crack, aproximadamente 1.200kg de maconha, quatro balanças de precisão, 300 pinos vazios e 10 mil etiquetas de tráfico.

O material apreendido foi levado à 93ª DP (Volta Redonda), onde foram tomadas as medidas cabíveis sobre o caso.

Quem tiver informações sobre a localização de foragidos da Justiça ou pontos de drogas, pode informar ao Disque Denúncia, pelos seguintes canais de atendimento:

Central de atendimento: (021) – 2253 1177 ou 0300-253-1177

WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

Aplicativo: Disque Denúncia RJ