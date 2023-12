Barra do Piraí – Uma grande quantidade de drogas foi apreendida em Barra do Piraí na manhã deste sábado (9). O caso aconteceu no bairro Vale do Ipiranga, onde foram apreendidos 832 papelotes de maconha e 180 pinos de cocaína.

Policiais Militares foram verificar denúncia de tráfico de drogas na região, quando um suspeito fugiu do local.

A ocorrência foi registrada na 88ª DP.