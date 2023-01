PM apreende grande quantidade de drogas em Barra do Piraí - Diário do Vale

Matéria publicada em 14 de janeiro de 2023, 14:15 horas

Barra do Piraí – Policiais do 10º BPM apreenderam grande quantidade de drogas na manhã deste sábado (14), no bairro Doutor Mesquita, em Barra do Piraí. Segundo a PM, os agentes receberam informações de que dois suspeitos foram vistos subindo um morro carregando um saco preto na madrugada de deste sábado. Após buscas na região, os policiais encontraram as drogas escondidas em uma área de mata.

O material apreendido foi encaminhado para a 88ª DP, onde a ocorrência foi registrada.