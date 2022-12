PM apreende grande quantidade de drogas em Resende - Diário do Vale

Matéria publicada em 12 de dezembro de 2022, 07:49 horas

Três suspeitos foram detidos no local

Resende – Agentes do 37º Batalhão de Polícia Militar apreenderam grande quantidade de drogas e uma arma, neste domingo, 11, no bairro Nova Liberdade, em Resende. Os policiais teriam ido até o local para verificar uma denúncia.

Três homens estavam no local e tentaram fugir, mas foram detidos. Com eles, foram apreendidos um revólver cal. 38, com nove munições intactas, 384 pedras de crack, 32 pinos de cocaína, 50 haxixe, 24 trouxinhas de maconha, quatro tabletes pequenos de maconha, dois lança perfume, quatro frascos contendo loló, cinco ecstasy, dois rádios transmissores, uma base, uma touca, três celulares e R$48 em espécie.

Os suspeitos foram encaminhados para a delegacia (89º DP) junto com o material apreendido.