PM apreende grande quantidade de drogas em Volta Redonda - Diário do Vale

Matéria publicada em 12 de março de 2023, 20:18 horas

Volta Redonda – Agentes do 28º Batalhão de Polícia Militar apreenderam, na tarde deste domingo (12), 549 pinos de cocaína, 258 trouxinhas de maconha, 146 pedras de crack, três mil pinos vazios, 53 trituradores, dois rádios de comunicação, uma balança digital, etiquetas, coldre e capa de colete. Ação foi realizada no bairro Jardim Cidade do Aço, no condomínio Minha Casa, Minha Vida, na Rua Frei Henrique Soares, em Volta Redonda.

Segundo a Polícia Militar, os suspeitos fugiram quando notaram a aproximação dos policiais. O material apreendido foi levado para a 93ª DP, onde a ocorrência foi registrada.