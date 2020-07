PM apreende grande quantidade de drogas no bairro Roma

Matéria publicada em 2 de julho de 2020, 16:10 horas

Volta Redonda – Policiais militares prenderam nesta quinta-feira, dia 2, quatros suspeitos de tráfico de drogas próximo ao Condomínio Minha Casa Minha Vida, no Roma, em Volta Redonda. Eles tentaram fugir para uma área de mata, mas foram capturados. Os agentes estavam no bairro para verificar denúncia de tráfico de drogas com ostentação de armas no local.

No total foram apreendidas 176 trouxinhas de maconha, 10 tabletes de maconha (aproximadamente 10 kg), dois rádios transmissores, 3.596 pinos de pó, 30 mil pinos vazios, 1 kg de pó branco para mistura, 5 potes de pó Royal, uma balança de precisão, 97 frascos de adrenalina e 4 celulares.

No local foi apreendida grande quantidade de drogas (Foto: PM)