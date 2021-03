PM apreende grande quantidade de drogas no Dom Bosco em Volta Redonda

Matéria publicada em 29 de março de 2021, 11:17 horas

Um jovem, de 20 anos, foi preso por suspeita de tráfico e porte ilegal de arma de fogo

Volta Redonda – Um jovem, de 20 anos, foi preso por policiais militares do 28º Batalhão nesse domingo, dia 28, em Volta Redonda, suspeito de tráfico e porte ilegal de arma de fogo. A ação, que aconteceu na Avenida Paraíba, no bairro Dom Bosco, também resultou na apreensão de farto material entorpecente, munições e uma arma de fogo. O caso foi registrado na 93ª DP (Volta Redonda).

O flagrante foi possível após denúncia de tráfico. A PM informou que o suspeito foi localizado durante cerco e, em dado momento, foi encontrado com certa quantidade de drogas em sua posse. Posteriormente, ao ser indagado, o jovem confessou aos PMs que havia mais entorpecente dentro do imóvel que ele reside. Após autorização do jovem, os PMs entraram no imóvel e encontraram uma pistola calibre 9mm, munições e mais entorpecentes.

Ao todo, foram apreendidos a pistola 9mm com a numeração raspada; um carregador de pistola 9mm; 14 munições 9mm, intactas; 76 pedaços de maconha, totalizando 1.280 gramas da droga; um rádio transmissor; 04 bases de rádio transmissor; uma balança de precisão; um aparelho celular e material de endolação.

Enquanto seguia para delegacia de Volta Redonda com o suspeito, a PM abordou um homem, de 24 anos, após o mesmo demonstrar nervosismo com a presença dos agentes. Durante revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado, porém, segundo a PM, o homem informou ter em seu desfavor, um mandado de prisão. O suspeito foi encaminhado até a 93ª DP e após consulta nos sistemas, foi constatado que não havia mandado contra o mesmo, liberado em seguida.

O jovem detido por suspeita de tráfico na primeira abordagem foi autuado no Artigo 33 da Lei 11.343/06 (Tráfico de Drogas) e Art. 16 da Lei 10.826/03 (Estatuto do Desarmamento), onde permanece preso.