PM apreende maconha e cocaína após prender suspeitos no Centro de Barra Mansa

Matéria publicada em 8 de outubro de 2020, 11:03 horas

Barra Mansa – Cerca de 21 trouxinhas de maconha (130 gramas), 36 pinos de cocaína (41 gramas), um rádio transmissor e R$ 121 reais foram apreendidos, em Barra Mansa. O flagrante ocorreu na Rua Eduardo Junqueira, no Centro.

Policiais militares estiveram no local para averiguar denúncia de tráfico de drogas. No local, foi realizado um cerco onde quatro pessoas estavam no beco, sendo que dois homens, de 22 e 25 anos, foram presos e levados para 90ªDP junto com o material apreendido.

Um dos presos possuía mandato de prisão referente ao crime de tráfico de droga. Os dois permanecem presos na delegacia.