PM apreende mais de 2 mil pinos de cocaína em Miguel Pereira

Matéria publicada em 22 de abril de 2021, 08:14 horas

Um homem, de 31 anos e uma mulher, de 23, foram presos por suspeita de tráfico

Miguel Pereira – Policiais militares do 10º Batalhão apreenderam farta quantidade de entorpecentes na noite dessa quarta-feira (21), na RJ-125, em Miguel Pereira. Ao todo, 2.309 pinos de cocaína, posteriormente levados para 96ª DP, foram encontrados. Durante a ação, um homem, de 31 anos e uma mulher, de 23, foram presos por suspeita de tráfico.

Segundo consta na ocorrência, PMs abordaram um veículo Renalt Logan, branco, conduzido pelo suspeito e, durante consulta nos sistemas de trânsito, nada de irregular foi encontrado. A PM afirma que o suspeito relatou que utilizava o veículo como meio alternativo para transporte de passageiro de aplicativo e que o casal ia para Paraíba do Sul no momento da abordagem policial.

Ainda segundo a PM, houve revista pessoal no suspeito e no porta-malas do carro e farto material aparentando ser cocaína foi encontrado. Os agentes relataram na ocorrência que a suspeita confessou que levariam os entorpecentes para uma pessoa em Paraíba do Sul. Após o flagrante, o casal foi encaminhado para delegacia de Miguel Pereira para procedimentos cabíveis. Todo material apreendido foi levado para Barra do Piraí para passar por perícia, onde foi constatado 461,8 gramas de cocaína. Os suspeitos foram autuados no Art 33 da Lei 11.343/06 (Tráfico de Drogas) e 35 (Associação ao Tráfico).