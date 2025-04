PM apreende mais de 3 kg de drogas no bairro Cidade Alegria, em Resende

Resende – A Polícia Militar apreendeu nesta terça-feira (22), mais de três quilos de drogas no bairro Cidade Alegria, em Resende.

De acordo com informações do 37º Batalhão da PM, a equipe do Serviço de Operações (SOP) recebeu uma denúncia informando que suspeitos estariam utilizando as dependências de uma escola na Rua Ignácio Lopes Siqueira para armazenar entorpecentes.

Ao chegarem ao local, os policiais avistaram três suspeitos fugindo em direção a uma área de mata, carregando uma sacola. Eles não foram alcançados, mas durante uma varredura na área indicada, os agentes localizaram grande quantidade de drogas, além de materiais usados na comercialização dos entorpecentes.

Ao todo, foram apreendidos 3,250 kg de maconha, distribuídos entre 401 trouxinhas, porções em sacolas e tabletes, além de 175 pinos de cocaína (175g), cinco rádios comunicadores, três bases de rádio e uma balança de precisão.

Todo o material foi encaminhado à 89ª Delegacia de Polícia (Resende), onde o caso foi registrado.