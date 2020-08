PM apreende mais de mil pinos de cocaína e prende suspeitos no Roma

Matéria publicada em 15 de agosto de 2020, 07:30 horas

Volta Redonda – A Polícia Militar deu mais um duro golpe no tráfico de drogas, que perdura no condomínio Minha Casa, Minha Vida, no bairro Roma. Mais de mil pinos de cocaína, farta quantidade de maconha e uma pistola foram apreendidos, com dois suspeitos.

Os policiais foram checar denúncia de venda de entorpecentes no local. Ao chegarem no ponto indicado, diversos homens correram. No entanto, dois deles foram encontrados em uma obra.

Com a dupla, segundo a PM, foram encontrados 1168 pinos de cocaína, 52 trouxinhas de maconha e uma pistola .40.