PM apreende mais drogas em Volta Redonda e Barra Mansa

Matéria publicada em 15 de março de 2021, 11:06 horas

Volta Redonda e Barra Mansa – Farto material entorpecente foi encontrado pela Polícia Militar em Volta Redonda e Barra Mansa, no domingo, dia 14. As ocorrências foram apresentadas nas delegacias dos dois municípios, após a ação.

Segundo policiais do 28º Batalhão, em Volta Redonda, 1010 pinos de cocaína e 390 tiras de maconha – ambos, de diferentes valores – foram apreendidos. Todo material foi encontrado em área de mata, próximo à Estrada da Companhia, no bairro Roma, após denúncia. A informação dava conta que suspeitos, que conseguiram fugir, estariam vendendo drogas no endereço. Cientes, os PMs estiveram no local e após buscas, todo material foi encontrado. Ninguém foi preso. A ocorrência foi registrada na 93ª DP.

Já em Barra Mansa, um homem, de 30 anos e dois jovens, de 15 e 14 anos, foram detidos na Rua Manoel José da Silva, no bairro Vila Elmira, suspeitos de tráfico após denúncia anônima. Durante a ação, foram apreendidos 590 pinos de cocaína; 13 trouxinhas de maconha e dois rádios de transmissão. O caso foi registrado na 90ª DP.

De acordo com os agentes, o trio apresentou nervosismo ao notar a presença da PM, que não encontrou nada de ilício com os suspeitos durante revista; porém, após buscas em local próximo onde os suspeitos estavam, todo material foi encontrado. Os jovens, autuados nos artigos 33 e 35 da lei 11.343/06 (Tráfico de Drogas e Associação ao Tráfico), foram apreendidos em flagrante. Já o homem, de 30 anos, foi autuado nos mesmos artigos e permanece preso, à disposição da Justiça