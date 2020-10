PM apreende material do tráfico após fuga de suspeito, em Porto Real

Matéria publicada em 24 de outubro de 2020, 09:27 horas

Porto Real – Policiais militares do 37º Batalhão apreenderam 19 pinos de cocaína, 700 pinos vazios e R$ 30,00 em espécie na noite dessa sexta-feira (23), em Porto Real, após um homem, suspeito de tráfico de drogas, fugir durante abordagem na Avenida Dom Pedro II, no bairro Jardim Real.

De acordo com a PM, três testemunhas, de 17, 18 e 24 anos, informaram aos policiais que o suspeito teria escapado do flagrante pulando o quintal de alguns imóveis, deixando parte do material para trás; o material foi encontrado após buscas.

Posteriormente, foi informado aos agentes que o suspeito teria estado dentro de um imóvel abandonado na localidade. Cientes, os militares foram ao local indicado e durante buscas, o restante do material foi localizado.

Segundo a PM, as testemunhas compareceram à 100ª DP (Porto Real), foram ouvidas e liberadas. Na delegacia, foi informado que o suspeito, conhecido da polícia por seu envolvimento com o tráfico, foi autuado no 33 da Lei 11.343/06 (Tráfico de Drogas) e responderá em liberdade por não ter sido localizado.