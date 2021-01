PM apreende material do tráfico dentro de condomínio em Volta Redonda

Matéria publicada em 4 de janeiro de 2021, 10:03 horas

Volta Redonda – Policiais militares do 28º Batalhão apreenderam na tarde desse domingo (03), em Volta Redonda, 50 invólucros de cocaína e 45 trouxinha de maconha. O material, encontrado dentro de um condomínio na Rua A, no bairro Roma, foi entregue na 93ª DP, local onde a ocorrência foi registrada. Ninguém foi preso.

De acordo com a PM, os entorpecentes foram encontrados dentro de uma sacola plástica, abandonada por suspeitos – não identificados – na entrada do condomínio. Eles teriam notado a presença dos policiais que faziam patrulhamento pela localidade e fugiram para o interior do condomínio, deixando os entorpecentes para trás.