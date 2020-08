PM apreende material do tráfico em Angra dos Reis

Matéria publicada em 27 de agosto de 2020, 09:09 horas

Angra dos Reis – Policiais militares do 33º Batalhão apreenderam 19 pinos de cocaína, um rádio transmissor, uma balança digital, um colete, além de 200 pinos e 700 sacolés para acondicionar entorpecentes, vazios, nesta quarta-feira (26), no bairro Sapinhatuba I, em Angra dos Reis.

De acordo com a PM, os agentes foram ao local em busca de uma suposta vítima de homicídio, após receberem informações que uma jovem teria sido assassinada por suspeitos de tráfico de drogas. Nenhum corpo foi encontrado, porém, durante as buscas, um adolescente, de 17 anos, teria sido visto portando uma réplica de fuzil, durante uma troca de tiros no momento da abordagem.

Segundo a PM, os suspeitos conseguiram fugir durante o confronto e ninguém foi preso. Todo o material apreendido foi entregue na 166ª DP (Angra dos Reis).