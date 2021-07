PM apreende material do tráfico em Barra do Piraí após denúncia anônima

Matéria publicada em 30 de julho de 2021, 11:01 horas

Barra do Piraí – Policiais militares do 10º Batalhão apreenderam 92 sacolés de cocaína, 113 invólucros de maconha prensada, R$38,75 em espécie, dois rádios comunicadores, uma bateria de rádio comunicador, um fone de ouvido e vários papéis com anotações de venda de drogas, nessa quinta-feira, dia 29, em Barra do Piraí. Todo material foi entregue na 88ª DP, local onde a ocorrência foi registrada.

Segundo a PM, os entorpecentes foram encontrados na Rua Cristiano Ottoni, no Centro, após denúncia anônima. Durante a ação, um homem de 41 anos foi detido, após apresentar atitude suspeita durante abordagem próximo ao local onde todo material foi encontrado.

Após prestar esclarecimentos na delegacia, o homem foi ouvido e liberado.